Не менее 500 тысяч англичан оказались без электричества из-за аварии в энергосистеме

Часть Англии, в том числебританская столица, оказались временно обесточены. Как пишет РБК со ссылкой на местную энергетическую компанию, происшествие затронуло, по крайней мере, 500 тысяч человек.

Отмечается, что в Лондоне временно не функционировали светофоры, также было прекращено движение поездов метрополитена. Причиной отключения электричества называют сбой в сетях национальной энергосистемы.

По данным РБК, подачу электричества возобновили в течение часа после инцидента. Над устранением проблемы работала национальная энергетическая компания.



