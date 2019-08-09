Не менее 500 тысяч англичан оказались без электричества из-за аварии в энергосистеме
Часть Англии, в том числебританская столица, оказались временно обесточены. Как пишет РБК со ссылкой на местную энергетическую компанию, происшествие затронуло, по крайней мере, 500 тысяч человек.
Отмечается, что в Лондоне временно не функционировали светофоры, также было прекращено движение поездов метрополитена. Причиной отключения электричества называют сбой в сетях национальной энергосистемы.
По данным РБК, подачу электричества возобновили в течение часа после инцидента. Над устранением проблемы работала национальная энергетическая компания.
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