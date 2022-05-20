Названы регионы-лидеры по потреблению антидепрессантов

Аналитики изучили спрос на антидепрессанты в разных регионах страны в разрезе количества постоянных жителей. Больше всего потребителей антидепрессантов в Москве, где от депрессии лечится каждый восьмой, Санкт-Петербурге, Московской области. Кроме того, в пятерку «депрессивных» регионов вошли Калужская и Ростовская области.

Наименьшее количество применяющих антидепрессанты зафиксировали в Республике Тыва: такие препараты принимает примерно один из 172 жителей. Низкие показатели использования таких медикаментов зарегистрированы также в Чечне (антидепрессанты принимает каждый 120-й) и Ненецком автономном округе (один человек из 70).

