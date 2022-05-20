Названы регионы-лидеры по потреблению антидепрессантов
Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других принимают антидепрессанты, реже всего такие препараты используют в Туве и Чечне. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование на основании данных системы цифровой маркировки «Честный знак».
Аналитики изучили спрос на антидепрессанты в разных регионах страны в разрезе количества постоянных жителей. Больше всего потребителей антидепрессантов в Москве, где от депрессии лечится каждый восьмой, Санкт-Петербурге, Московской области. Кроме того, в пятерку «депрессивных» регионов вошли Калужская и Ростовская области.
Наименьшее количество применяющих антидепрессанты зафиксировали в Республике Тыва: такие препараты принимает примерно один из 172 жителей. Низкие показатели использования таких медикаментов зарегистрированы также в Чечне (антидепрессанты принимает каждый 120-й) и Ненецком автономном округе (один человек из 70).
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