Названы регионы-лидеры по качеству жизни

Его возглавили Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Список составило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Как заявила глава агентства Светлана Чупшева, также в первую десятку попали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Белгородская область, Чувашия, Севастополь, Тульская область.

Как отмечается, уровень богатства того или иного региона не всегда означает, что он автоматически попадет в рейтинг. Чаще всего решают грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств.

Как отметила Чупшева, для попадания в список оцениваются десять направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.

При составлении рейтинга Агентство стратегических инициатив опросило около 42 тыс. человек разного пола, возраста и семейного положения.

