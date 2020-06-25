Названы регионы, которые в июне ждут температурные аномалии

В указанных регионах среднесуточные показатели ожидаются на уровне 12-16 градусов. А вот на территории азиатской части страны и особенно в Сибири ожидаются положительные аномалии — на 4-8 градусов в среднем выше нормы. На большей части Сибири среднесуточная температура в последние дни июня задержится на уровне 20 градусов.

В Московском регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры будут в норме — 16 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в ближайшие десять дней, сообщает «Москва 24». Очень высокий уровень ультрафиолетового излучения будет отмечаться в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в большинстве регионов ЦФО — высокий.

