Названы регионы, которые в июне ждут температурные аномалии
До конца июня среднесуточные температуры окажутся ниже нормы в Приволжском и Уральском федеральных округах, где отклонение составит порядка четырёх градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В указанных регионах среднесуточные показатели ожидаются на уровне 12-16 градусов. А вот на территории азиатской части страны и особенно в Сибири ожидаются положительные аномалии — на 4-8 градусов в среднем выше нормы. На большей части Сибири среднесуточная температура в последние дни июня задержится на уровне 20 градусов.
В Московском регионе и Санкт-Петербурге среднесуточные температуры будут в норме — 16 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в ближайшие десять дней, сообщает «Москва 24». Очень высокий уровень ультрафиолетового излучения будет отмечаться в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в большинстве регионов ЦФО — высокий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru