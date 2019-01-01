Названы регионы для дешевых авиаперелетов по России

Из Липецкой области, Калмыкии и Северной Осетии дешевле всего вылетать в другие регионы Росиия. Наиболее высокие цены на билеты на внутренние авиарейсы в Якутии, Чукотке, Приморском крае. Таковы данные Biletix, собранные на основе анализа стоимости авиабилетов на лето с учетом раннего бронирования.

Средняя стоимость билетов туда-обратно на российских направлениях летом для пассажиров, отправляющихся из Владикавказа, составила 4 100 рублей, из Элисты – 5 800 рублей, из Липецка – 6 200 рублей.

Дальневосточный «антирейтинг» возглавляет Анадырь. Чтобы вылететь отсюда в российский регион и вернуться обратно, путешественнику в среднем придется заплатить в пять-шесть раз дороже - 41 300 рублей, из Владивостока – 35 500 рублей, из Якутска – в 33 800 рублей.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН оценил расходы россиян на путешествия.

