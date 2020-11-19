Названы ранние симптомы коронавирусной инфекции

Медики из Великобритании и Канады рассказали о четырёх ранних симптомах коронавируса.

Как пишет британское издание Express, врачи отмечают, что у каждого пятого пациента с подтверждённым COVID-19 обнаруживались проблемы с желудком, в том числе потеря аппетита, тошнота, боль и рвота. Однако учёный Университета Альберты Митч Уилсон подчёркивает, что не всегда коронавирус является причиной появления таких симптомов.

Также медики называют конъюнктивит одним из ранних проявлений инфекции. Такой симптом проявляется лишь у 3% больных.

Ещё один тревожный симптом — спутанность сознания. Исследователи отмечают, что его причиной становится повреждение мозга на разных уровнях независимо от тяжести течения заболевания. Нарушения могут сохраняться несколько месяцев после полного выздоровления.

Среди ранних признаков коронавируса медики указывают также утомляемость. По словам врачей, на этот симптом жалуется каждый второй пациент.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было зафиксировано 56,4 млн заболевших, 36,3 млн пациентов выздоровели, 1,4 млн человек скончались.

