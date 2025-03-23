Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России

Наибольшие зарплаты получают java-разработчики (256 тыс. рублей), go-разработчики (235 тыс. рублей), бурильщики (193 тыс. рублей), начальники строительных участков (от 180 тыс. рублей) и водители-дальнобойщики (175 тыс. рублей).

При этом курьеры в среднем получают около 122 тыс. рублей в месяц. Доход колеблется от графика работы и числа выполненных заказов. Спросом пользуются также автомеханики, которые зарабатывают более 112 тыс. рублей в месяц.

Наибольший дефицит сегодня наблюдается среди производственных профессий: это сварщики, строители и специалисты сферы логистики. Об этом в беседе с НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.

