Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России
В России самые высокие предложения по зарплатам наблюдаются в отрасли строительства, транспорта и логистики, а также в IT, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Работа.ру».
Наибольшие зарплаты получают java-разработчики (256 тыс. рублей), go-разработчики (235 тыс. рублей), бурильщики (193 тыс. рублей), начальники строительных участков (от 180 тыс. рублей) и водители-дальнобойщики (175 тыс. рублей).
При этом курьеры в среднем получают около 122 тыс. рублей в месяц. Доход колеблется от графика работы и числа выполненных заказов. Спросом пользуются также автомеханики, которые зарабатывают более 112 тыс. рублей в месяц.
Наибольший дефицит сегодня наблюдается среди производственных профессий: это сварщики, строители и специалисты сферы логистики. Об этом в беседе с НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Американские наемники в ВСУ захотели прекращения огня
- Сафронов: Подаренный Путиным Трампу портрет является бесценным
- Политолог: Трамп использует тайну смерти Кеннеди для мести спецслужбам
- СМИ: Украинские беженцы в Британии могут потерять жилье
- Слуцкий призвал осудить преступления Киева в отношении военнопленных
- Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России
- Алаудинов: ВС РФ эвакуируют брошенные ВСУ тела украинцев из Курской области
- Власти: В результате атаки БПЛА на машину в Ростовской области погиб человек
- Экономист Сакс: Отношения РФ и США улучшатся, но не станут слишком близкими
- СМИ: Над Волгоградом произошли взрывы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru