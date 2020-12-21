Названы наиболее востребованные в 2020 году профессии

Самыми востребованными в 2021 году станут медицинские работники, фармацевты и специалисты IT-сферы, следует из исследования «Сбериндекса» и «Работы.ру».

Кроме того, станут востребованным «представители массовых специальностей»: комплектовщики, логисты, сборщики, продавцы и водители.

Отмечается, что удаленный режим работы станет нормальной практикой и этот формат закрепится. В текущем году вакансий с пометкой «удаленная работа» стало на 44% больше, чем 2019 году. Дополнительно эксперты ожидают, что спрос на фриланс продолжит расти, и новым соискателям придется развивать в себе более диверсификационные навыки для повышения шансов на трудоустройство.

Стали известны вакансии с зарплатой больше 100 тыс. рублей в российских регионах

В ходе исследования эксперты изучили более 18 млн резюме и 200 тысяч вакансий соискателей.



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