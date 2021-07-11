Названы профессии, которые можно освоить без высшего образования

Специалисты HeadHunter назвали список профессий, для которых необязательно высшее образование. Отсутствие «корочки» не смущает работодателей в сферах масс-медиа, искусства, развлечений, маркетинга, рекламы и IT-деятельности. Уточняется, что требование к высшему образованию можно встретить в каждой четвертой из IТ-вакансий, в маркетинге, рекламе, PR – лишь в каждой пятой, в искусстве, развлечениях, масс-медиа – в каждой седьмой. Работодателей из этих сфер вместо диплома может устроить справка о прохождении экспресс-курсов онлайн или курсов переподготовки.

Ранее была названа самая непривлекательная профессия.



