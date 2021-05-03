Названы профессии, которые могут исчезнуть в будущем

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал профессии, которые могут исчезнуть через 10 лет, сообщает «Российская газета».

Эксперт отметил, что должность водителя транспорта может заменить электроника. «Это связано не только с разработкой "мозгов" для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью», — добавил Сафонов.

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Проректор подчеркнул, что должность бухгалтера не исчезнет, но может существенно измениться. Сафонов уверен, что основная задача бухгалтера состоит в том, чтобы оценивать эффективность расходов, а этого компьютер сделать не сможет. «Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что больше всего люди довольны своей работой в IT-сфере и ресторанном бизнесе. Меньше всего довольны своей работой сотрудники из сферы охраны, транспорта и торговли, пишет Газета.ру.

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ФОТО: flickr.com
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