Названы профессии, которые могут исчезнуть в будущем

Проректор подчеркнул, что должность бухгалтера не исчезнет, но может существенно измениться. Сафонов уверен, что основная задача бухгалтера состоит в том, чтобы оценивать эффективность расходов, а этого компьютер сделать не сможет. «Он будет приобретать все более заметную роль аудитора, консультанта по налогам», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что больше всего люди довольны своей работой в IT-сфере и ресторанном бизнесе. Меньше всего довольны своей работой сотрудники из сферы охраны, транспорта и торговли, пишет Газета.ру.

