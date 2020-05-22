Названы причины сокращения уровня циркуляции COVID-19 в Подмосковье

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объяснили, почему число инфицированных коронавирусом в Московской области не растёт, несмотря на увеличение объема тестирований. Дело в том, что в регионе в 4–5 раз сократился уровень циркуляции инфекции, рассказали в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии при Роспотребнадзоре.

Вместе с тем, вирусологи призвали не обольщаться, поскольку текущая статистика пока отражает ситуацию с майскими праздниками, когда люди в основной массе сидели дома и еще не ходили на работу. То есть, ограничительные меры на самом деле дали необходимый результат.

Под уровнем циркуляции вируса имеется в виду число людей, которых заражает один инфицированный, пояснили в свою очередь на кафедре биофизики и кафедры физики живых систем МФТИ. В Московской области этот коэффициент уже опустился ниже единицы, это означает начало спада заболеваемости.

Однако риск, что кривая снова двинется вверх, не исключен, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня». Приходится учитывать, что с момента возобновления строек и промышленных предприятий еще не минуло 14 дней. Впрочем, по оценке специалистов, даже, если новый всплеск произойдёт, он не будет настолько серьезным.

