Названы причины подростковой агрессии
Склонность к решению конфликтов путем насилия у подростков появляется из-за бесконтрольного пользования детей интернет-ресурсами. Об этом заявила детский и семейный психолог Олеся Покусаева.
По словам Покусаевой, в Перми стали создаваться фан-клубы стрелка, который расстрелял в университете в Перми шесть человек и ранил еще 47. Психолог подчеркнула, что такое уже не раз происходило как в России, так и в США. Ранее в понедельник, 18 октября в Перми ученик шестого класса также устроил стрельбу, однако никто не пострадал.
«Мое предположение, что на этой волне ребёнок хотел выделиться и важно понять, зачем ему надо было выделиться, либо его обижали, либо его не замечали родители. Такие случаи в мире всегда были есть будут. Другой вопрос, что многие дети и подростки бесконтрольно находятся в интернете. Поэтому происходят такие случаи. Это как некая зараза» - заявила специалист в эфире «Радио 1».
При этом, по мнению Покусаевой, одной из проблем является нехватка времени на детей у самих родителей. Она подчеркнула, что очень многое идёт от родителей и важно понимать, почему подростки совершают подобные поступки. По мнению эксперта, в школах надо увеличивать количество психологов для помощи как детям, так и учителям.
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