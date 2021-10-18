Названы причины подростковой агрессии

Склонность к решению конфликтов путем насилия у подростков появляется из-за бесконтрольного пользования детей интернет-ресурсами. Об этом заявила детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

По словам Покусаевой, в Перми стали создаваться фан-клубы стрелка, который расстрелял в университете в Перми шесть человек и ранил еще 47. Психолог подчеркнула, что такое уже не раз происходило как в России, так и в США. Ранее в понедельник, 18 октября в Перми ученик шестого класса также устроил стрельбу, однако никто не пострадал.

«Мое предположение, что на этой волне ребёнок хотел выделиться и важно понять, зачем ему надо было выделиться, либо его обижали, либо его не замечали родители. Такие случаи в мире всегда были есть будут. Другой вопрос, что многие дети и подростки бесконтрольно находятся в интернете. Поэтому происходят такие случаи. Это как некая зараза» - заявила специалист в эфире «Радио 1».

При этом, по мнению Покусаевой, одной из проблем является нехватка времени на детей у самих родителей. Она подчеркнула, что очень многое идёт от родителей и важно понимать, почему подростки совершают подобные поступки. По мнению эксперта, в школах надо увеличивать количество психологов для помощи как детям, так и учителям.

