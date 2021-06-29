Названы причины новой волны COVID-19 в Москве

В России с середины июня текущего года наблюдается ежедневное увеличение числа заражений коронавирусом, с приростом до 22 тысяч за сутки. В частности, в Москве был побит рекорд по числу новых случаев коронавируса за сутки и по смертности за все время пандемии.

Одной из основных причин начала новый волны COVID-19 можно считать низкие темпы вакцинации в столице и по всей стране, в связи с чем была объявлена обязательная вакцинация в ряде российских регионов.

Нежелание людей прививаться объясняется, в том числе, излишней осторожностью российских врачей, которые не советуют вакцинацию переболевшим коронавирусом, а также людям с рядом хронических заболеваний. Между тем, эксперты ВОЗ и российский оперштаб уже заявили о том, что наличие антител не является противопоказанием для вакцинации, а людям с хроническими болезнями Минздрав рекомендовал подходить к вакцинации с осторожностью, заранее проконсультировавшись с профильным специалистом.

Подобная ситуация с дезинформацией наблюдается также с профилактическими лекарственными средствами, за применение которых выступают ведущие российские медики. Так, ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял об эффективности индукторов интерферона (это такие лекарственные препараты, как кагоцел) для профилактики различных ОРВИ. По его мнению, данный препарат также эффективен и против коронавируса. Помимо этого, инфекционист Николай Малышев в эфире НСН рассказал об эффективности противовирусных препаратов: «Таких препаратов, на самом деле, немало. Например, «Кагоцел» эффективен и для профилактики, и для лечения гриппа. Препарат повышает уровень интерферона в организме, который является антивирусным средством. Эффект достигается уже через четыре часа, в течение суток – максимум. Лекарство значительно сокращает сроки течения респираторного вирусного заболевания. Сейчас изучается его действие при коронавирусе».

Между тем, имеют место быть заявления о том, что препараты, стимулирующие иммунитет, не эффективны и имеют серьёзные противопоказания, в особенности для пациентов с аутоиммунными заболеваниями (к примеру, ревматоидным артритом или красной волчанкой). Такая информация не имеет научных доказательств, кроме того, одной из главных внешних причин развития аутоиммунных заболеваний являются именно тяжелые затяжные инфекционные болезни. Также выявлено, что у людей, переболевших COVID-19, могут развиться некоторые аутоиммунные заболевания.

