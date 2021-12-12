Названы правила хранения новогодних салатов

По ее словам, новогодние салаты желательно употребить сразу после приготовления, в противном случае хранить в холодильнике с большой осторожностью. Всё будет зависеть от чувствительности организма, так как заправленные блюда в среднем хранятся в холодильнике около 12 часов.

«Взрослый здоровый организм, может, и справиться, а вот у пожилого или ребенка может организм и не справиться, поэтому, зачем создавать лишнюю нагрузку на наш организм после новогодней ночи?» — отметила эксперт.

Для того чтобы блюдо простояло до утра в холодильнике, следует его хранить без заправки.

В Роспотребнадзора советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно. Отмечается, что это поможет снизить калорийность блюд. При этом обилие зеленых листьев «не делает блюда автоматически низкокалорийными и полезными».

