Названы правила хранения новогодних салатов
Салаты, приготовленные к новогоднему столу, следует хранить определенным образом, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.
По ее словам, новогодние салаты желательно употребить сразу после приготовления, в противном случае хранить в холодильнике с большой осторожностью. Всё будет зависеть от чувствительности организма, так как заправленные блюда в среднем хранятся в холодильнике около 12 часов.
«Взрослый здоровый организм, может, и справиться, а вот у пожилого или ребенка может организм и не справиться, поэтому, зачем создавать лишнюю нагрузку на наш организм после новогодней ночи?» — отметила эксперт.
Для того чтобы блюдо простояло до утра в холодильнике, следует его хранить без заправки.
В Роспотребнадзора советуют готовить майонез для заправки салатов самостоятельно. Отмечается, что это поможет снизить калорийность блюд. При этом обилие зеленых листьев «не делает блюда автоматически низкокалорийными и полезными».
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