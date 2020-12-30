Диетологи рассказали, как не переесть в новогоднюю ночь
Эксперты-диетологи рассказали, как в новогоднюю ночь не переесть. По словам диетолога Юлии Хохолковой, нужно правильно спланировать и подготовить застолье. Если на столе будут присутствовать диетические блюда, можно есть их, не прикасаясь к жирным и калорийным салатам, сообщает aif.ru.
Медик посоветовала отказаться от приготовления жареных блюд, от использования большого количества соусов, в которых много соли и сахара. Кроме того, колбасы и ветчину в качестве ингредиентов для салатов лучше заменить диетическим говяжьим языком.
Диетолог Андрей Невский отметил, что за праздничный стол не стоит садиться голодным, так как риск съесть лишнего при этом увеличивается.
По словам специалистов, алкоголь и сладкие напитки разжигают аппетит. Пакетированные соки и газированную воду лучше исключить из меню, а алкоголь сократить до бокала игристого сухого вина, пишут «Известия».
Если в новогоднюю ночь все-таки не удастся избежать переедания, то на следующий день нужно устроить разгрузочный день.
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