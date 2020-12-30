Диетологи рассказали, как не переесть в новогоднюю ночь

Эксперты-диетологи рассказали, как в новогоднюю ночь не переесть. По словам диетолога Юлии Хохолковой, нужно правильно спланировать и подготовить застолье. Если на столе будут присутствовать диетические блюда, можно есть их, не прикасаясь к жирным и калорийным салатам, сообщает aif.ru.

Медик посоветовала отказаться от приготовления жареных блюд, от использования большого количества соусов, в которых много соли и сахара. Кроме того, колбасы и ветчину в качестве ингредиентов для салатов лучше заменить диетическим говяжьим языком.