Названы полезные свойства кофе
Американские исследователи пришли к выводу, что кофе помогает худеть и является элементом профилактики онкозаболеваний.
Ученые университета в Урбане-Шампейн (штат Иллинойс) считают, что кофеин способен уменьшить риск заболеть сахарным диабетом, раком, а также предупреждает развитие старческой деменции и помогает худеть, снижая аппетит. К таким выводам они пришли после экспериментов с лабораторными животными, пишет Deita.ru.
Ранее директор департамента бариста «Кофемания» Глеб Невейкин в эфире НСН рассказал, как приготовить вкусный кофе.
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