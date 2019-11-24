Названы полезные свойства кофе

24 ноября 201912:39

Американские исследователи пришли к выводу, что кофе помогает худеть и является элементом профилактики онкозаболеваний.

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Ученые университета в Урбане-Шампейн (штат Иллинойс) считают, что кофеин способен уменьшить риск заболеть сахарным диабетом, раком, а также предупреждает развитие старческой деменции и помогает худеть, снижая аппетит. К таким выводам они пришли после экспериментов с лабораторными животными, пишет Deita.ru.

Ранее директор департамента бариста «Кофемания» Глеб Невейкин в эфире НСН рассказал, как приготовить вкусный кофе.

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