Названы основные причины тревоги россиян

Как сообщает Ura.ru, почти четверть респондентов (23%) заявили, что беспокойство у них вызывает именно экономика. Однако лидером рейтинга переживаний россиян стал рост цен на еду. Этим страхом, сообщает «ФедералПресс», поделились 25 процентов опрошенных граждан.

Ранее НСН писала, что всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал о том, чего больше всего боятся россияне. Исследование, которое провели специалисты, показало, что главный страх граждан связан с социальной несправедливостью, а также снижением доходов и возможностью лишиться бесплатной медицинской помощи

