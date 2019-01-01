Названы основные места поездок россиян на майских праздниках

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Туристические итоги майских праздников и прогнозы на лето 2019».

Длительные майские праздники в 2019 году дали возможность большому числу россиян отправиться на отдых. При этом, по сообщениям экспертов отрасли, несмотря на продолжительные праздники, только треть улетевших отдыхать, вышли на работу 13 мая, большая часть туристов продлила свой отпуск.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе озвучила список наиболее востребованных стран среди россиян в эти праздничные дни.

«Как мы и прогнозировали, туда люди и поехали. Перечень наиболее запрашиваемых стран понятен. 1 место – Россия: Сочи, Крым, Анапа. Это наиболее дешевые варианты. На втором месте по популярности – Турция, Египет, Кипр, Испания, Болгария. В десятку попал Таиланд, Тунис, Хорватия. Общее количество туристических поездок превышает на 20% объемы прошлого года. Большинство туров были длительностью 10-20 дней. Многие люди вернулись только вчера», - рассказала она.

