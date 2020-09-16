Названы ограничения для добровольцев при испытании вакцины «Спутник V»
Желающим принять участие в испытании вакцины против коронавируса «Спутник V» следует отказаться от алкогольных напитков за три дня до вакцинации, а в ходе исследования отказаться от чрезмерного потребления алкоголя. Курильщиков просят ограничиться десятью сигаретами в день, пишет РИА Новости со ссылкой на протокол клинических испытаний.
Отдельные рекомендации касаются зачатия детей. Так, мужчинам советуют избегать зачатия ребёнка и не сдавать сперму для искусственного оплодотворения как в течение испытаний, так и в течение трёх месяцев после них. Женщинам в те же сроки не следует беременеть, кормить ребёнка грудью и становиться донором яйцеклетки.
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснял НСН, что к вакцине против COVID-19 будут предъявляться высокие требования по безопасности. В частности, препарат не должен иметь тератогенности – то есть способности вызывать нарушения эмбрионального развития.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru