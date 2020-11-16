Приняты новые правила для контактировавших с больными COVID-19

Лица, контактировавшие с больными коронавирусом, должны находиться на самоизоляции 14 дней, после чего могут покидать место жительства или обсерватор без теста на COVID-19. Соответствующие изменение в постановлении главного государственного санитарного врача РФ утвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информация, человек, имевший контакт с зараженным COVID-19, должен соблюдать двухнедельный режим самоизоляции независимо от наличия или отсутствия у него симптомов инфекции. После 14 дней со дня последнего контакта с носителем вируса человек может вернуться к учебе или работе без анализа на коронавирус.



«Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования проводится при проявлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19», — отмечается в постановлении.



Ранее Роспотребнадзор сократил срок выполнения теста на коронавирус: исследование теперь должно занимать не больше двух суток.

