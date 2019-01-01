Названы наиболее дорогие в майские праздники туристические регионы

В рейтинге наиболее дорогих для проживания в майские праздники регионов на первом месте оказалась Ленинградкая область. Средний чек посещения региона – 19,5 тысяч рублей, сообщил сайт Tvil.ru.

Также в пятерке дорогостоящей аренды туристического жилья оказались Калужская область (18,5 тысяч рублей), Карелия (17,1 Тверская область (16,2 тысяч рублей) и Московская (16 тысяч рублей).