Названы наиболее дорогие в майские праздники туристические регионы
В рейтинге наиболее дорогих для проживания в майские праздники регионов на первом месте оказалась Ленинградкая область. Средний чек посещения региона – 19,5 тысяч рублей, сообщил сайт Tvil.ru.
Также в пятерке дорогостоящей аренды туристического жилья оказались Калужская область (18,5 тысяч рублей), Карелия (17,1 Тверская область (16,2 тысяч рублей) и Московская (16 тысяч рублей).
Самые бюджетные майские выходные можно провести, сняв жилье в Алтайском крае (2,6 тысяч рублей) или в Новгородской области (3,5 тысяч).
Ранее президент национальной ассоциации по развитию туризма Карен Гончаровв беседе с НСН оценил возможности россиян по выбору направления для бюджетных путешествий всей семьей.
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