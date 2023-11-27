Названы марки наиболее частых участников ДТП среди китайских авто

По итогам трех кварталов текущего года средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с резким увеличением ремонта китайских автомобилей.

Количество ДТП в этом году с участием китайских марок возросло на 87,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, средний чек по ремонту, уточняют специалисты «Ингосстраха», составил 106847 рублей.

Лидером среди «китайцев» оказалась Chery – число попавших в аварию машин составило 2832 штуки, на втором месте – HAVAL (2793 авто), тройку лидеров замыкает Geely (2076 машин), далее по списку идут Exeed – 1296 аварий и IAUZU – 595 авто.

Чаще всего ДТП происходят в Москве (4163 авто), Петербурге (1387 авто), Подмосковье (927 авто), Челябинской области (392 авто) и Краснодарском крае (264 авто).

Директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев видит в этом закономерность, так как за последний год количество собранных в Китае машин увеличилось в разы.

