Названы марки наиболее частых участников ДТП среди китайских авто
По итогам трех кварталов текущего года средняя стоимость ремонта китайских автомобилей увеличилась на 23,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с резким увеличением ремонта китайских автомобилей.
Количество ДТП в этом году с участием китайских марок возросло на 87,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, средний чек по ремонту, уточняют специалисты «Ингосстраха», составил 106847 рублей.
Лидером среди «китайцев» оказалась Chery – число попавших в аварию машин составило 2832 штуки, на втором месте – HAVAL (2793 авто), тройку лидеров замыкает Geely (2076 машин), далее по списку идут Exeed – 1296 аварий и IAUZU – 595 авто.
Чаще всего ДТП происходят в Москве (4163 авто), Петербурге (1387 авто), Подмосковье (927 авто), Челябинской области (392 авто) и Краснодарском крае (264 авто).
Директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев видит в этом закономерность, так как за последний год количество собранных в Китае машин увеличилось в разы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru