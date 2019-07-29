Стали известны названия самых качественных зубных паст на российском рынке. В исследовании экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» приняли участие образцы семи брендов: «Новый жемчуг», «Пародонтол», Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и «Лесной бальзам».

Зубные пасты анализировались более, чем по 70 параметрам. В том числе, рассматривались соответствие заявленному составу, доля растительных жиров в общей массе, а также наличие бактерий кишечной палочки, плесени и дрожжей.

В ходе исследования пять брендов показали очищающие свойства на среднем уровне. А вот их наибольший показатель был зафиксирован у «Лесного бальзама», а наименьший— у President. Кроме того, пасты трех марок — «Лесной бальзам», «Новый жемчуг» и Blend-a-med продемонстрировали наличие незначительного отбеливающего эффекта.

Уточняется, что все образцы названы безопасными. Кроме того, количество фтора также оказалось в норме. В двух обрaзцaх — «Новый жемчуг» и Biomed — выявлены повышенные покaзaтели токсичности. Эксперты уведомили производителя Biomed о нaрушениях, после чего повторный тест подтвердил их отсутствие.

По результатам исследования пять из семи образцов были рекомендованы к покупке, а лидером исследования стал «Лесной бальзам». Splat Professional занесен в список товаров с замечаниями, а «Новый жемчуг» — в черный список «Росконтроля».

