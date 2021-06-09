Названы лучшие вузы России по версии RAEX

Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) составило рейтинг лучших вузов России. Список возглавили Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». Пятерку замкнули Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ), сообщает ТАСС.

Лидеры не изменились по сравнению с прошлым годом. Вузы оценивались по трем категориям: качество образования, востребованность выпускников работодателями и научная деятельность. МГУ занял первое место по всем трем пунктам.

В рейтинге агентства оказались 100 вузов из 31 региона России. Безоговорочным лидером рейтинга среди субъектов Российской Федерации является Москва, в которой оказались 32 вуза из первой сотни, затем идут Санкт-Петербург (11), Московская и Томская области (по пять).

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН заявил о «серьезном оттоке» преподавателей вузов в Китай.

«Как ни странно умы сегодня утекают не на Запад, который мы обычно в связи с этим вспоминаем, а в Азию и, прежде всего, в Китай. Закрытие Рособрнадзором порядка полутора тысяч вузов и филиалов привело к оттоку профессорско-преподавательского состава в зарубежные страны и в первую очередь в Китай», - рассказал Володарский.

