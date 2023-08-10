Названы лучшие города России для наблюдения за звездопадом Персеиды

Пик активности звездопада придется на две летние ночи - с 11 по 12 и с 12 по 13 августа. Особенно хорошо явление будет видно вечером 13 августа в центральных регионах России. В пик ожидается до 100 падающих метеоритов в час.

Повезет жителям Перми, Екатеринбурга, Челябинска. Тюмени и Уфы. Увидеть явление смогут и жители Казани, Самары, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Для лучшей видимости руководитель «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин посоветовал выехать на природу.

В NASA ранее предупредили о приближении к земле 23 августа астероида 6037 (1988 EG) диаметром 960 метров, передает «Радиоточка НСН».

