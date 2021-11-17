Названы критерии для отбора архитекторов города Спутник

«Мы во всех наших встречах с иностранным бизнесом представляем проекты развития городов Дальнего Востока и приглашаем их внести лучшее, что они имеют. В частности, в беседе с французским послом и французскими коллегами мы обсуждали возможность привлечения французских компаний», — сказал министр.

Он отметил, что компании из Франции сильны в гостиничном бизнесе, у них есть известные гостиничные сети, курортные проекты.

Чекунков выразил уверенность в том, что после эпидемии коронавируса иностранный туристический поток в Приморский край восстановится и достигнет цифры в 1 млн человек. В 2019 году этот показатель составил 760 тыс. человек.

Ранее глава Минвостокразвития сообщил, что цель создания города Спутник в Приморском крае — появление самого комфортабельного и современного городского пространства на Дальнем Востоке.

