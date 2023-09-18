Названы инфекции, которые можно подцепить в салонах красоты

По ее словам, пренебрежение санитарными нормами работниками салонов красоты может поставить под угрозу здоровье клиентов. Силакова отметила, что специалисты в салонах обязаны носить спецодежду и тщательно обрабатывать инструменты.

Она отметила, что не прошедший обработку инструмент может занести инфекцию от предыдущего клиента и спровоцировать воспаление. Например, в организм клиента может попасть вирусная или грибковая инфекция. Также посетителя салона красоты могут вознаградить заболевание кожи и глаз.

Ранее руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы, профессор Евгений Странадко в беседе с «Радиоточкой НСН» обозначил признаки, которые могут указывать на рак кожи.

