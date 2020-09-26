Названы имена второго полуфинала конкурса «Лидеры России. Политика»

«Больше всего финалистов представляют Москву — 18 человек. Следом идут Московская и Ростовская области и Республика Татарстан — по 3 финалиста. Также в финал вышли по 2 участника, представляющие на Конкурсе Санкт-Петербург, Челябинскую область, Республику Дагестан, Курскую область, Чувашскую Республику и Ямало-Ненецкий АО. По одному финалисту представляют Удмуртскую Республику, Красноярский край, Владимирскую, Оренбургскую и Курганскую области, Приморский край, а также Волгоградскую, Липецкую, Самарскую, Нижегородскую и Новосибирскую области», — прокомментировал результаты второго полуфинала Конкурса «Лидеры России. Политика» генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Из 50 финалистов 11 – женщины. В число участников вышли 22 конкурсанта в возрасте от 30 до 40 лет, 19 участников в возрасте от 40 до 50 лет. Также в финал вышли 5 человек старше 50 лет и 4 участника моложе 30.

Отмечается, что финалисты проявили себя искусстве публичных коммуникаций, командообразовании, смогли задать вопросы известным политикам из числа наставников проекта во время панельных дискуссий.

Всего ф финале за победу будут сражаться 100 конкурсантов. Они получат персонального наставника Конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

