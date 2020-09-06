Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020» стартовал в мастерской управления «Сенеж»

Суперфинал конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», начался на площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске 6 сентября.

В суперфинале конкурса участвуют 300 управленцев из 54 регионов России и по двое граждан Белоруссии и Украины. Они прошли испытания, выиграв их у 233 тысяч претендентов. Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» – в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

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По данным руководителя конкурса «Лидеры России», генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, в этом году среди участников выросло число женщин по сравнению с конкурсами прошлых лет. Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» (42%) и финансовый сектор (21%).

«Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашения на финальные испытания. Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно. Мы намеренно не стали проводить соревнования в онлайн-формате, ведь одно из важнейших преимуществ конкурса – это нетворкинг, общение, налаживание горизонтальных связей. В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть, что рассказать друг другу, обменяться опытом. Уверен, что здесь вы найдете не только коллег по команде, но и друзей, с которыми будете общаться и после конкурса, реализовывать совместные проекты и продвигать нашу страну вперед», – обратился Алексей Комиссаров к суперфиналистам конкурса «Лидеры России 2020».

Основной возраст участников суперфинала – до 35 лет (49% конкурсантов) и от 35 до 50 лет (49% конкурсантов). Старше 50 – 2%. 128 конкурсантов имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет, а 105 человек – опыт управления.

Участникам суперфинала вручены сертификаты на обучение в российских вузах на 1 миллион рублей. Наставников из числа ведущих государственных деятелей страны и руководителей крупных корпораций и бизнеса получат 100 победителей, они также могут стать участниками специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Организаторы отметили, что девять суперфиналистов получили новые назначения на государственной службе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении. По словам Комиссарова, проект «Лидеры России» не ограничивается предложением вакансий – он намного шире.

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

