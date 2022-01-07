Названы города России с самым высоким качеством жизни
Москва, Санкт-Петербург и Грозный возглавили рейтинг российских городов с наиболее высоким качеством жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Эксперты изучили уровень дохода, склонность к миграции, качество медицины и образования и ряд других факторов в городах с населением более 250 тысяч человек. При составлении рейтинга использовали данные социологических опросов, Росстата и Центробанка.
Так, лидером списка городов с самым высоким качеством жизни стала Москва, за ней следуют Санкт-Петербург и Грозный, пишет РИА ФАН. В топ-10 рейтинга также вошли Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород.
На последних позициях списка оказались Хабаровск, Астрахань и Барнаул, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 316 / сут.
Умерли
314 тыс.+802 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+22 949 / сут.
- Гинцбург назвал условие окончания пандемии
- Большинство жителей ФРГ поддержали «Северный поток-2»
- Названы города России с самым высоким качеством жизни
- В Казахстане задержали более 3 тысяч участников беспорядков, десятки ликвидированы
- Пациентка «скорой» погибла в ДТП в центре Москвы
- В Италии суточное число заболевших COVID впервые превысило 200 тысяч
- Черчесов запретил венгерским футболистам говорить слова «пожалуйста» и «проблема»
- В Бурятии обнаружили пострадавших при сходе лавины туристов
- Госдеп США против введения новых санкций по «Северному потоку — 2»
- Генпрокуратура Казахстана заявила, что участникам беспорядков может грозить пожизненный срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru