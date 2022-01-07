Названы города России с самым высоким качеством жизни

Эксперты изучили уровень дохода, склонность к миграции, качество медицины и образования и ряд других факторов в городах с населением более 250 тысяч человек. При составлении рейтинга использовали данные социологических опросов, Росстата и Центробанка.

Так, лидером списка городов с самым высоким качеством жизни стала Москва, за ней следуют Санкт-Петербург и Грозный, пишет РИА ФАН. В топ-10 рейтинга также вошли Магнитогорск, Владимир, Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород, Нижний Новгород.

На последних позициях списка оказались Хабаровск, Астрахань и Барнаул, отмечает телеканал «360».

