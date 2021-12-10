Абрамченко заявила, что Россию ждёт экологическое благополучие

«Мне кажется, Россия со временем превратится в такой остров экологического благополучия, где можно будет подышать чистым воздухом и напиться чистой воды», — подчеркнула Абрамченко.

Также вице-премьера отметила низкие штрафы за нарушения в сфере экологии. Она отметила, что наказание не соответствует вреду, который наносится природе. Схожее мнение ранее выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила увеличить размер штрафов за экологические правонарушения.

