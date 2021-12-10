Абрамченко заявила, что Россию ждёт экологическое благополучие
Россия может стать местом экологического благополучия. Об этом сообщает «Lenta.Ru» со ссылкой на вице-премьера России Викторию Абрамченко.
Вице-премьер рассказала про подвижки в сфере экологии в стране. По словам Абрамченко, к 2030 году в России будут перерабатывать 100% отходов. С 1 января 2022 года страна не будет выставлять на продажу необработанное дерево ценных пород: дуба, ясеня, бука и хвойных.
«Мне кажется, Россия со временем превратится в такой остров экологического благополучия, где можно будет подышать чистым воздухом и напиться чистой воды», — подчеркнула Абрамченко.
Также вице-премьера отметила низкие штрафы за нарушения в сфере экологии. Она отметила, что наказание не соответствует вреду, который наносится природе. Схожее мнение ранее выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предложила увеличить размер штрафов за экологические правонарушения.
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