Названы города Подмосковья - лидеры по числу таксистов‑нарушителей
Более 1,5 тысяч нарушений выявлено в сфере пассажирских легковых перевозок в течение ноября в Московской области. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Ведомство проводило рейды совместно с сотрудниками правоохранительных органов.
В общей сложности в ноябре было проверено более 3,5 тысяч автомобилей такси. Лидерами антирейтинга стали Лобня, Одинцово, Красногорск, Балашиха и Мытищи. До полутысячи водителей нарушили требования по соблюдению масочного режима. Они также не проводили дезинфекцию салона машины и проветривали его после каждого клиента.
Ещё у 500 таксистов не оказалось документов об обязательном техническом и медицинском осмотре. У некоторых отсутствовал необходимый водительский стаж, который должен составлять не менее трёх лет.
Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Свыше 200 автомобилей такси были переправлены на спецстоянки, сообщает «Радио 1». Ревизия водителей такси ведётся в ежедневном режиме.
С конца сентября в Московской области разрешение на деятельность такси выдаётся водителям без личного посещения МФЦ и с QR-кодом. Пассажиры смогут отсканировать его и удостовериться в действительности разрешения. Также представлены сведения о перевозчике и автомобиле.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 402 / сут.
Умерли
40 464+569 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+24 763 / сут.
- СМИ: В Германии создадут фонд для обхода санкций по «Северному потоку - 2»
- Названы города Подмосковья - лидеры по числу таксистов‑нарушителей
- Телескоп «Аресибо» обрушился в Пуэрто-Рико
- До 4 выросло число жертв наезда авто на пешеходов в Трире
- Стал известен новый состав совета директоров «Почты России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru