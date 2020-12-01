Названы города Подмосковья - лидеры по числу таксистов‑нарушителей

Более 1,5 тысяч нарушений выявлено в сфере пассажирских легковых перевозок в течение ноября в Московской области. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья. Ведомство проводило рейды совместно с сотрудниками правоохранительных органов.

В общей сложности в ноябре было проверено более 3,5 тысяч автомобилей такси. Лидерами антирейтинга стали Лобня, Одинцово, Красногорск, Балашиха и Мытищи. До полутысячи водителей нарушили требования по соблюдению масочного режима. Они также не проводили дезинфекцию салона машины и проветривали его после каждого клиента.

Ещё у 500 таксистов не оказалось документов об обязательном техническом и медицинском осмотре. У некоторых отсутствовал необходимый водительский стаж, который должен составлять не менее трёх лет.

Всех нарушителей привлекли к административной ответственности. Свыше 200 автомобилей такси были переправлены на спецстоянки, сообщает «Радио 1». Ревизия водителей такси ведётся в ежедневном режиме.

С конца сентября в Московской области разрешение на деятельность такси выдаётся водителям без личного посещения МФЦ и с QR-кодом. Пассажиры смогут отсканировать его и удостовериться в действительности разрешения. Также представлены сведения о перевозчике и автомобиле.

