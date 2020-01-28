Мусорные надежды. Чего ждут от нового главы РЭО
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию рассказал в эфире НСН, зачем сортировать мусор отправили специалиста по инвестициям.
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил гендиректором Российского экологического оператора (РЭО) Илью Гудкова. Он назначен на три года.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал в эфире НСН, чего ждут от нового главы РЭО.
«Это системный оператор нашей мусорной реформы. В отрасли без такого интегратора уже мы себя не видим. И когда приходит человек новый, но с опытом, багажом хороших проектов за плечами, мы надеемся, что это даст отрасли необходимый импульс. Я не встречался с ним на мусорных полях. Но мусорная отрасль сейчас не столько узко специфична, сколько открыта для инвестиционных проектов. Он не мусорщик, но опытный инвестиционщик. Инвестиционный процесс везде однороден: понятные экономические шаги, выкладки, показатели, параметры», - сказал он.
По словам Неверова, в мусорной отрасли с осени прошлого года ждут значимых подвижек, но их не произошло.
«Основная причина чехарды и проблем с целеполаганием в РЭО связана с концепцией расширенной ответственности производителей. К сожалению, год назад акцент был сделан на строительстве новых полигонов и мест захоронения. Но надо было смотреть немного дальше и ставить акцент на объекты утилизации, которые помогут нам этот мусор уничтожить. Надеюсь, сейчас эта концепция будет востребована и пойдет финансирование, пойдет структурная работа», - заключил собеседник НСН.
Напомним, бывший глава правительства Дмитрий Медведев в ноябре 2019 года досрочно отправил в отставку прежнего гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.
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