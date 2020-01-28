Мусорные надежды. Чего ждут от нового главы РЭО

По словам Неверова, в мусорной отрасли с осени прошлого года ждут значимых подвижек, но их не произошло.

«Основная причина чехарды и проблем с целеполаганием в РЭО связана с концепцией расширенной ответственности производителей. К сожалению, год назад акцент был сделан на строительстве новых полигонов и мест захоронения. Но надо было смотреть немного дальше и ставить акцент на объекты утилизации, которые помогут нам этот мусор уничтожить. Надеюсь, сейчас эта концепция будет востребована и пойдет финансирование, пойдет структурная работа», - заключил собеседник НСН.

Напомним, бывший глава правительства Дмитрий Медведев в ноябре 2019 года досрочно отправил в отставку прежнего гендиректора Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

