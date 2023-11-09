Названы главные ошибки при хранении хлеба
Хлеб в холодильнике лучше сохранится, если его поместить в морозильную камеру, а не в общий отсек. Такой совет дал преподаватель Кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.
Как пояснил эксперт «Газете.Ru», в обычной камере выпечка интенсивно теряет влагу и становится чёрствой. Перед тем, как убрать хлеб в морозилку, его необходимо нарезать на куски и спрятать в полиэтилен. Сроки хранения в морозильной камере при различных температурных режимах достигают полугода.
Перед потреблением куски хлеба надо разморозить при комнатной температуре. Бурматнов также уточнил, что хлебобулочная продукция без добавок становится чёрствой на 5 - 6 день. В противном случае речь идёт о наличии в выпечке консервантов и улучшителей.
Кроме того, горячий хлеб домашнего изготовления нельзя упаковывать в пакеты или убирать в хлебницу до окончательного остывания. Нельзя хранить в одной ёмкости черствый и свежий продукты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матвиенко призвала установить в России единый статус многодетной семьи
- Эрмитаж проведет интеллектуальный марафон о культуре стран Востока
- Рестораны в РФ заставят включать в меню российское вино
- Украинские силовики без объяснения пришли в монастырь УПЦ
- Российским военным передали дроны «Жириновский»
- Высечь плетью: депутат Госдумы Свинцов призвал наказать уехавших артистов
- Названы главные ошибки при хранении хлеба
- Европарламент призвал отказаться от конфискации личных вещей и машин россиян
- Экс-глава Вологодской области Кувшинников стал сенатором
- НОК Великобритании поддержал допуск россиян к Олимпиаде-2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru