Названы главные ошибки при хранении хлеба

Хлеб в холодильнике лучше сохранится, если его поместить в морозильную камеру, а не в общий отсек. Такой совет дал преподаватель Кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.

Как пояснил эксперт «Газете.Ru», в обычной камере выпечка интенсивно теряет влагу и становится чёрствой. Перед тем, как убрать хлеб в морозилку, его необходимо нарезать на куски и спрятать в полиэтилен. Сроки хранения в морозильной камере при различных температурных режимах достигают полугода.

Перед потреблением куски хлеба надо разморозить при комнатной температуре. Бурматнов также уточнил, что хлебобулочная продукция без добавок становится чёрствой на 5 - 6 день. В противном случае речь идёт о наличии в выпечке консервантов и улучшителей.

Кроме того, горячий хлеб домашнего изготовления нельзя упаковывать в пакеты или убирать в хлебницу до окончательного остывания. Нельзя хранить в одной ёмкости черствый и свежий продукты.

