Названы финалисты конкурса «Молодежная столица России – 2025»
Новый Уренгой, Омск, Пермь, Томск и Хабаровск будут бороться за звание «Молодёжной столицы России – 2025». Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил, что благодаря выбору молодёжной столицы регионы получают дополнительную поддержку, а также создаются благоприятные условия для реализации идей их жителей.
«Например, в этом сезоне город-победитель сможет провести грантовый конкурс, серию тематических мероприятий и получить разработанную медиастратегию», – подчеркнул он
Народное голосование пройдет в декабре на портале «Госуслуги».
Ранее статус «Молодёжной столицы России – 2025» получали Нижний Новгород (2023), Москва и Владивосток (2024), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru