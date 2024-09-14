Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова
Председатель российского правительства Михаил Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова, который раньше был председателем правления федерального проекта «Движения первых», сообщили в пресс-службе кабмина.
Новым руководителем «Движение Первых» назначен Артур Орлов – бывший участник СВО, Герой России. По данным Telegram-канала Baza, одна из главных целей масштабной перестановки — совместная работа двух организаций в реализации нацпроекта «Молодежь и дети», ранее подписанного президентом России Владимиром Путиным.
По данным «Базы», распределение ролей будет выглядеть следующим образом: Орлов продолжит свою работу со школьниками, а Гуров в рамках новой должности возьмет на себя молодых людей постарше. В общей сложности под их кураторством теперь находятся более семи миллионов участников «Движение Первых».
РАнее стало известно, что Герой России, участник спецоперации России на Украине Юрий Нимченко стал сенатором Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru