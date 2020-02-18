Названы две самые вредные повседневные привычки россиян

Привычка грызть небольшие предметы, например, ручки или карандаши, а также постоянное использование смартфона негигиеничны. Они оказывают пагубное влияние на здоровье человека. Как сообщает Вечерняя Москва, об этом заявил врач-терапевт Алексей Водовозов.

По словам специалиста, из-за постоянного покусывания мелких предметов зубы могут сколоться или «проточиться». Что касается ещё одной вредной привычки, то ей является постоянное использования смартфона. Врач пояснил, что россияне не расстаются со своими гаджетами практически ни на минуту: они используют смартфоны в общественном транспорте, а после этого несут гаджет в постель или кладут на обеденный стол.

Кроме того, Водовозов напомнило, что, по дынным многочисленных исследований, мобильный телефон – это самый грязный предмет из тех, которые часто используются человеком. Он грязнее денег, отметил специалист. При этом Водовозов напомнил и о профилактических мерах. Он посоветовал россиянам время от времени протирать свои гаджеты антибактериальными салфетками.