Названы десять грубых ошибок в речи

Стали известны десять наиболее частных речевых ошибок. Их назвали в Екатеринбургском театральном институте, сообщает «Российская газета»

Самой распространенной стало неправильное ударение в слове «звонит». Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова считает, что ударение на первый слог в этом слове выдает некультурного человека.

Просторечные уральские диалектизмы «ихний» и «евонный» на втором месте по частоте употребления в рейтинге ошибок.

Также в десятку попали слова «ложить», «плОтят», «договорА», «экспрессо», «тортЫ». Довольно часто люди также неправильно склоняют числительные.

Ранее член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в беседе с НСН рассказала, какой критерий качества владения человеком родной речью важнее грамотности.

