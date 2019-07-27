Названы десять грубых ошибок в речи
Стали известны десять наиболее частных речевых ошибок. Их назвали в Екатеринбургском театральном институте, сообщает «Российская газета»
Самой распространенной стало неправильное ударение в слове «звонит». Профессор, заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова считает, что ударение на первый слог в этом слове выдает некультурного человека.
Просторечные уральские диалектизмы «ихний» и «евонный» на втором месте по частоте употребления в рейтинге ошибок.
Также в десятку попали слова «ложить», «плОтят», «договорА», «экспрессо», «тортЫ». Довольно часто люди также неправильно склоняют числительные.
Ранее член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в беседе с НСН рассказала, какой критерий качества владения человеком родной речью важнее грамотности.
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