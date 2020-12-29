Названы денежные операции, которые государство будет контролировать в новом году
«Антиотмывочный» закон № 115-ФЗ вступает в России в силу с 10 января 2021 года. Председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев в беседе с «Прайм» рассказал, какие денежные операции попадут под контроль финансовых органов.
Согласно нововведениям, государство будет отслеживать почтовые переводы денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей, операции по возврату неиспользованных услуг за мобильную связь в размере от 100 тысяч рублей, а также операции по договорам лизинга и ставки в азартных играх на сумму более 600 тысяч рублей. Кроме того, любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей теперь также контролируются государством.
Эксперт пояснил, что новые нормы не повлияют на жизнь законопослушных экономических агентов – они направлены на повышение издержек тех организаций, которые используют двойную бухгалтерию. Дорофеев добавил, что принятый закон повысит собираемость налогов и будет способствовать мерам экономической поддержки населения в условиях пандемии COVID-19.
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