Названы даты последних звонков и выпускных

В России в текущем учебном году последние звонки в школах прозвучат 24 мая, а выпускные – 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.

При проведении торжественных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей.

Субъектам поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее Минпросвещения предложило вернуть дискотеки для улучшения отношений подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

