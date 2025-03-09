Названы даты последних звонков и выпускных
В России в текущем учебном году последние звонки в школах прозвучат 24 мая, а выпускные – 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ.
При проведении торжественных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей.
Субъектам поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее Минпросвещения предложило вернуть дискотеки для улучшения отношений подростков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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