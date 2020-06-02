Названы даты допуска российских туристов в Италию

Сроки допуска российских туристов в Италию прямо зависят от снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений — открытия границ и восстановления авиасообщения между странами, сообщает портал Ассоциации туроператоров России. Произойдет это, скорее всего, не раньше сентября-октября этого года.



Туроператоры отмечают, что россияне в основном переносят свои отпуска в этом направлении на бархатный сезон из-за опасений в сроках открытия границ.



Однако есть мнение, что первые россияне могут попасть в Италию уже в конце июля — сейчас Рим якобы готовит некие соглашения с Германией, Россией и Китаем по «туристическим коридорам».



Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что страна потенциально готова принимать россиян с 15 июня, сообщает RT



Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что пока об открытии итальянского направления говорить рано. По его словам, пока в России все еще высоки эпидемиологические риски, да и полной уверенности победы Италии над коронавирусом пока тоже нет, передает Ura.ru

