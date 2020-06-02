Названы даты допуска российских туристов в Италию
Лояльная позиция властей Италии по открытию границ для россиян может способствовать восстановлению туристического потока из России. Однако россияне, скорее всего, этим летом в страну не попадут.
Сроки допуска российских туристов в Италию прямо зависят от снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений — открытия границ и восстановления авиасообщения между странами, сообщает портал Ассоциации туроператоров России. Произойдет это, скорее всего, не раньше сентября-октября этого года.
Туроператоры отмечают, что россияне в основном переносят свои отпуска в этом направлении на бархатный сезон из-за опасений в сроках открытия границ.
Однако есть мнение, что первые россияне могут попасть в Италию уже в конце июля — сейчас Рим якобы готовит некие соглашения с Германией, Россией и Китаем по «туристическим коридорам».
Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано заявил, что страна потенциально готова принимать россиян с 15 июня, сообщает RT
Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что пока об открытии итальянского направления говорить рано. По его словам, пока в России все еще высоки эпидемиологические риски, да и полной уверенности победы Италии над коронавирусом пока тоже нет, передает Ura.ru
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