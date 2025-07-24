В Госдуме пообещали осенью обсудить возвращение пива на стадионы
Вопрос возвращения продажи пива на стадионах депутаты обсудят во время осенней сессии. Как пишет «Газета.Ru», об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин.
По его словам, прежде чем принимать какое-либо решение следует «выслушать все стороны и найти рациональное зерно», так как текущая ситуация отличается от того, что было десять лет или год назад.
Матыцин указал, что, возможно, возвращение пива действительно позволит спорту получить дополнительную поддержку, однако не стоит забывать и о негативных замечаниях.
«Надо учесть... что это может повлиять на дисциплину и поведение зрителей на стадионе, на их здоровье. В этом задача депутатов — вести конструктивный диалог», - заключил парламентарий.
Ранее Министерство финансов РФ поддержало идею снова разрешить продавать пиво на стадионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru