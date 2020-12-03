Названо самое опасное новогоднее украшение
Гирлянды и осветительные приборы считаются самыми опасными новогодними украшениями. Об этом рассказал эксперт в области пожарных рисков Судебно-экспертной палаты России Антон Липатов.
Он дал совет по выбору безопасного в плане использования праздничного декора для ёлки и мебели. Приобретать надо исключительно сертифицированные осветительные приборы высокого качества.
Лучше не экономить и брать недешёвые изделия известных заводов-производителей, отметил эксперт в эфире «Радио 1». По словам Липатова, необходимо насторожиться, если изначально осветительные приборы не дают чёткого света – наблюдаются тусклость или мигание, нагрев проводов.
Требуются также правильное использование и хранение гирлянд. Сворачивать их надо вдоль во избежание перепутывания проводов. Хранить их следует отдельно от других ёлочных игрушек, особенно от стеклянных, так как при переноске они могут разбиться и повредить провода.
При этом эксперт советует делать выбор в пользу именно стеклянных украшений, а не пластиковых, и покупать натуральную ёлку. В случае возгорания пластика мгновенно распространяется едкий дым. Что касается бенгальских огней, то, по словам Антона Липатова, они не представляют опасности, если зажигаются вдали от одежды, мебели и ёлки.
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