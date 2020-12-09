Названо приоритетное направление развития Москвы

Несмотря на сложную обстановку в связи с пандемией, в столице успешно реализуется программа развития транспортной системы. С начала этого года в Москве построено свыше 103 км дорог. Среди наиболее значимых объектов, введенных в этом году, новая вылетная магистраль - проспект Генерала Дорохова.

Важным направлением градостроительного развития Москвы остается строительство метро, которое за прошедшие 11 месяцев «выросло» на 15,6 км линий и 6 станций. До конца года планируется завершить строительство еще 3 станций, расположенных на Большой кольцевой линии. А к 2024 году подземка увеличится на 58 км и 25 станций, сообщил глава Строительного комплекса столицы Андрей Бочкарев.

«В ближайшие три – пять лет останется приоритетом транспортное строительство, объекты транспортного назначения. И, безусловно, все остальные программы, которые мы все эти годы решали: это строительство объектов жилого назначения, это большая программа строительства объектов здравоохранения, ну и ряд объектов спортивного и культурного назначения», - сказал Андрей Бочкарев.

Заместитель мэра напомнил, что, согласно планам, к 2025 году 90 процентов жителей Москвы будут иметь метро в шаговой доступности от дома.

