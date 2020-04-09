Названо наиболее подготовленное к кризису поколение россиян
Самым подготовленным к кризису поколением россиян назвали поколение «зумеров» — люди в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «ФК Открытие».
Выяснилось, что почти половина — 49% — опрошенных «зумеров» имеют сбережения, несмотря на то, что большая их часть (62,1%) имеют ежемесячный доход ниже 25 тысяч рублей. Это ниже, чем остальные категории россиян.
Кроме того, в докладе говорится, что представители поколения Z (второе название «зумеров») склонны к диверсификации источников своих доходов. Больше половины порошенных заявили, что стараются получать доход из нескольких источников, сообщает life.ru. Остальные категории граждан в большинстве своем имеют лишь один источник дохода.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин в эфире НСН рассказал о наиболее уязвимых категориях граждан из-за нерабочих дней, введённых президентом в противодействии пандемии коронавируса.
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