Названо наиболее подготовленное к кризису поколение россиян

Самым подготовленным к кризису поколением россиян назвали поколение «зумеров» — люди в возрасте от 18 до 23 лет. Об этом говорится в исследовании страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «ФК Открытие».

Выяснилось, что почти половина — 49% — опрошенных «зумеров» имеют сбережения, несмотря на то, что большая их часть (62,1%) имеют ежемесячный доход ниже 25 тысяч рублей. Это ниже, чем остальные категории россиян.