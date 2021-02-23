Названо место захоронения актрисы Екатерины Градовой

Советскую актрису Екатерину Градову похоронят на «Аллее звёзд» на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.

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«Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой — будет похоронена на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища», — цитирует RT слова Варшавера.

Известно, что похороны назначены на 24 февраля, среду.

О смерти заслуженная артистки РСФСР Екатерины Градовой стало известно 22 февраля. Она скончалась на 75-м году жизни. Самыми известными кинематографическими работами актрисы стали роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

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ФОТО: pixabay.com
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