Названо место захоронения актрисы Екатерины Градовой
Советскую актрису Екатерину Градову похоронят на «Аллее звёзд» на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера.
«Екатерина Георгиевна Градова — прекрасная артистка и мама нашей ведущей актрисы Марии Мироновой — будет похоронена на «Аллее звёзд» Троекуровского кладбища», — цитирует RT слова Варшавера.
Известно, что похороны назначены на 24 февраля, среду.
О смерти заслуженная артистки РСФСР Екатерины Градовой стало известно 22 февраля. Она скончалась на 75-м году жизни. Самыми известными кинематографическими работами актрисы стали роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».
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