Названо место РФ по числу заражений коронавирусом в мире
Обстановка по коронавирусу в России сохраняется стабильной в течение последних 30 дней, только в 15 регионах число инфицированных растет более чем на 1% в сутки. Об этом сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
В целом по стране темп прироста заражённых коронавируом не превышает 0,5% за 24 часа, уточнила глава Роспотребнадзора на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным Поповой, Россия сохраняет 40 место в мире по заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения. По информации штаба, число ежедневно выявляемых случаев заражения не превышало 5 тысяч в течение 19 дней до 3 сентября. После этой даты прирост вновь превысил данный уровень.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее поясняла, что роста цифр по числу заболевших не следует бояться, поскольку это происходит за счёт увеличения количества проводимых тестов и, как следствие, активного выявления инфицированных. На сегодня проводится более 300 тысяч тестирований в стуки на коронавирус.
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