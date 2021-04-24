Названо имя диктора парада Победы в Москве вместо Хорошевцева

«Да, это так», — цитирует его РИА Новости.

Евгений Хорошевцев, который много лет комментировал парад в Москве на 9 мая, скончался 13 декабря 2020 года после перенесенного коронавируса.

В марте в Кремле подтвердили, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится, напоминает RT.

