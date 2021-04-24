Названо имя диктора парада Победы в Москве вместо Хорошевцева
24 апреля 202112:30
Комментатором на параде Победы в Москве в 2021 году станет Антон Сунцов. Он заменит Евгения Хорошевцева, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Да, это так», — цитирует его РИА Новости.
Евгений Хорошевцев, который много лет комментировал парад в Москве на 9 мая, скончался 13 декабря 2020 года после перенесенного коронавируса.
В марте в Кремле подтвердили, что парад Победы на Красной площади в 2021 году состоится, напоминает RT.
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24 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru