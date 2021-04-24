В Москву доставили военную технику, принимающую участие в Параде Победы

Военная техника, принимающая участие в Параде Победы на Красной площади, прибыла в Москву из подмосковного Алабино. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что техника механизированной колонны завершила передислокацию на временную площадку на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе Москвы.

Первой в столицу прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в числе которых бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М» и «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитный ракетный комплекс «С-400», бронеавтомобили «Тайфун» и техника обслуживающей группы.

Кроме того, на специальной технике в Москву доставили танки Т-34-85, Т-90М, «Армата» и боевые машины пехоты «Курганец-25».

Вторая колонна гусеничной техники в составе более 100 единиц прибыла на железнодорожную станцию «Пресня» и оттуда отправилась на временную площадку. В Москву доставили танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Коалиция-СВ», боевые машины пехоты и зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и «Тор-М2».

Безопасность движения при следовании техники механизированной колонны обеспечили более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.

