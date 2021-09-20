Названо число мечтающих о частном доме россиян
Почти 45 с половиной миллионов российских семей мечтают о собственном доме на земле. Об этом заявили аналитики в области недвижимости портала «Дом.рф». Кроме того, они прогнозируют рост интереса к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
При этом, специалисты добавили, что главным ограничением для россиян в улучшении жилищных условий являются высокие ипотечные ставки — 10-11%. Он заявили, что кредит с такими условиями доступен лишь 17-18 тысячам семей в год. Однако в случае падения ставок до 8-9% у спроса на ипотеку для ИЖС есть шанс подняться до показателя в 160 тысяч сделок ежегодно.
В свою очередь, гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко подчеркнул, что число кредитов на ИЖС в ближайшие пять лет может вырасти в шесть раз.
А ранее в августе Владимир Путин рассказал о решении ввести льготную ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). На встрече с заводчанами в Башкирии российский лидер заявил, что кабмин уже работает над соответствующим поручением.
Кроме того, президент пояснил, что льготная ипотека на ИЖС может выделяться как для приобретения жилья, так и для строительства.
Правительство России совместно с Центробанком РФ по поручению президента работает над проектом льготной ипотеки в сфере индивидуального жилищного строительства. Программа должна быть готова к 1 декабря этого года.
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