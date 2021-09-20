Названо число мечтающих о частном доме россиян

Почти 45 с половиной миллионов российских семей мечтают о собственном доме на земле. Об этом заявили аналитики в области недвижимости портала «Дом.рф». Кроме того, они прогнозируют рост интереса к ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

При этом, специалисты добавили, что главным ограничением для россиян в улучшении жилищных условий являются высокие ипотечные ставки — 10-11%. Он заявили, что кредит с такими условиями доступен лишь 17-18 тысячам семей в год. Однако в случае падения ставок до 8-9% у спроса на ипотеку для ИЖС есть шанс подняться до показателя в 160 тысяч сделок ежегодно.

В свою очередь, гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко подчеркнул, что число кредитов на ИЖС в ближайшие пять лет может вырасти в шесть раз.